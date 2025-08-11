Esnaf Başkanı Hulusi Akşit Şüpheli Ölümle Bulundu - Son Dakika
Esnaf Başkanı Hulusi Akşit Şüpheli Ölümle Bulundu

Esnaf Başkanı Hulusi Akşit Şüpheli Ölümle Bulundu
11.08.2025 15:53
Aydın Esnaf Odaları eski başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı.

Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin uzun dönem başkanlığını yapan ve bir dönem Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanlığı'nı da yürüten Hulisi Akşit evinde ölü bulundu. Akşit'in ölümü şüpheli bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Edinilen bilgiye göre Aydın Efeler İlçe merkezi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Hulusi Akşit'ten Cuma gününden bu yana haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Hulusi Akşit, evin mutfak bölümünde sandalyede ölü vaziyette bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konula olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu

EVİNDE YALNIZ YAŞIYORDU

Aydın Karacasu doğumlu olan 78 yaşındaki Hulisi Akşit'in evinde yalnız yaşadığı Kuşadası'nda olan kızı ile en son Cuma günü görüştüğü ve Cuma gününden beri telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esnaf Başkanı Hulusi Akşit Şüpheli Ölümle Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Esnaf Başkanı Hulusi Akşit Şüpheli Ölümle Bulundu - Son Dakika
