Esnaf ile motokuryeler arasında yaşanan kavgada paketleme tartışması - Son Dakika
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Esnaf ile motokuryeler arasında yaşanan kavgada paketleme tartışması

İstanbul Esenyurt'ta bir kurye, restorandan aldığı siparişi müşteriye dökerek götürünce çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurye, restorana geri giderek yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve yol parasının ödenmesini istedi. Olayın büyümesiyle birlikte kurye çekiçle dükkana saldırdı.

21.03.2024 19:41  Güncelleme: 19:44
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Esnaf ile motokuryeler arasında "paketleme" kavgası kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kurye, iddiaya göre restorandan siparişi alıp müşteriye dökerek götürdü. Müşteri siparişin dökerek geldiği gerekçesiyle kabul etmeyince kurye restorana gidip "bu nasıl paketleme" diyerek ortalığı birbirine kattı. WhatsApp grubundan arkadaşlarını da çağıran şüpheli, çekiçle cam çerçeve indirirken o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saati restorana gelen kurye müşteriye götürmek üzere yemekle yola çıktı. Paketteki yemeği dökerek götüren kurye, müşteriye bu şekilde teslim etmek istedi. Ancak müşteri yemeği bu şekilde kabul etmedi. Restorana geri gelen kurye yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve yol parasının ödenmesini istedi. Bunun üzerine restoran sahibi ve kurye arasında tartışma çıktı. Dayak yiyen kurye, WhatsApp üzerinden arkadaşlarını çağırmasıyla olay büyüdü. Sopa ve çekiçle dükkana saldıran kuryenin cinnet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esnaf ile motokuryeler arasında yaşanan kavgada paketleme tartışması - Son Dakika

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