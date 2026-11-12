ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy, kütüphanede çalışan yaklaşık 750 öğrenciye kumanya verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, sınav haftasında kütüphanede sabaha kadar ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek kendilerine kumanya ikram etti ve başarı dileklerini iletti.

ESOGÜ Kütüphanesi'nde sınavlarına hazırlanan öğrencilerle, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy bir araya geldi. Öğrencilere sandviç ve meyve suyu dağıtan Rektör Gümüşsoy, gençlerin heyecanına ortak olarak sınavlarında başarılar diledi ve kütüphane binalarında incelemelerde bulundu. Sınavlarına çalışan yaklaşık 750 öğrenci ile bir arada olmanın mutluluk verici olduğuna değinen Rektör Gümüşsoy, kütüphanenin tüm imkanları ile hizmet verdiğine değindi.

"750 öğrencimiz, bazıları hatta sabaha kadar çalışıyorlar"

Sınav haftası dolayısıyla kütüphanenin tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Rektör Gümüşsoy, "Evet, malumunuz bu hafta üniversitemizde sınav haftası, 9-14 Kasım haftası. Biz de her sınav haftasında olduğu gibi bugün öğrencilerimizle buluşup kendilerine başarılar dileyip aynı zamanda da bir kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Tabii sınav haftasında kütüphanemiz tam kapasite çalışıyor. Yaklaşık 700-750 öğrencimiz, bazıları hatta sabaha kadar çalışıyorlar. Dolayısıyla biz de kendilerine küçük bir destek sunmak için buradayız. Zaten iki gündür dağıtılıyordu, üçüncü gün ben de eşlik etmek istedim onlara. Tabii çok güzel öğrencilerimizle bir arada olmak, hani onların o gözlerindeki ışıltıyı görmek çok güzel. Aynı zamanda onlar da mutlu oluyorlar tabii çünkü hani uzun saatler çalışıyorlar burada. Hani ellerine, karşılarına sıcak bir sandviç ya da işte diğer günlerde farklı kumanyalarımız da vardı, bu onlar için kolaylık oluyor. Ben çok mutluyum. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir dönem geçireceğiz" dedi.