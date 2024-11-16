Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Mevlana Mahallesi'nde 3 gr esrarla yakalanan O.M, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra Kapalı T Tipi Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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