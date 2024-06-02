Eteği Motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklenip ölümden döndü - Son Dakika
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Eteği Motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklenip ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, kadının eteği motosikletin zincirine takılarak sürüklendi. Kadın, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandı. Olay yerindeki vatandaşlar, motosikletin sahibi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığını belirtti.

02.06.2024 23:25
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Eteği Motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklenip ölümden döndü...O anlar kamerada

'Ayağım takılıp düştüm" dedi, gerçek güvenlik kamerasında anlaşıldı

Kazaya karışan motosiklet, sahibi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza ihbarına gelen 112 ekibi, ayağından yaralanan ve yerde yatan kadını olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Adının Narife Keskin olduğu öğrenilen kadın, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını söylerken, güvenlik kamerasında kadının eteğinin motosikletin zincirine takılarak sürüklendiği görüldü.

Olay Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaralamalı kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulanstaki görevlilere ve trafik ekibine yolda yürürken ayağının takıldığını ve düşerek yaralandığını söyledi.

Ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Kazanın ardından olay yerindeki vatandaşlar kadının motosikletten düştüğünü motosikleti kullanan kişinin motosikleti olay yerinden götürdüğünü dile getirdi.

Kazayı gören kameralarda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 DJT 66 plakalı motosikletin Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 sokakta seyir halindeyken motosiklette yolcu olarak bulunan Narife Keskin'in eteğinin motosikletin zincirine dolanması sebebiyle motosikletten düşerek sürüklendiği belirlendi. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken motosiklet sürücüsünün zincire dolaşan kumaşları söktükten sonra motosikleti kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir yere bıraktığı, yaralının ambulans ile götürülmesinden sonra motosikleti götürdüğü görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eteği Motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklenip ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eteği Motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklenip ölümden döndü - Son Dakika
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