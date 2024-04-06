Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 6 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut ilçesinde 6 yavru kedinin öldürmesiyle ilgili, "Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde atıl halde bulunan bir kanepenin içinde kafaları ve patileri koparılmış 6 yavru kedi ölüsü bulundu. Olayın üzerine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Beşikçioğlu olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "İstasyon Mahallesi Villa Parselleri 2360 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana gelen olayı derin bir üzüntü ile öğrendim. Etimesgut Belediyesi olarak, bu tür insanlık dışı eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli adımları atmaya kararlıyız. Her bir canlımızın haklarını korumak bizim önceliğimizdir. Bu tür insan vicdanına aykırı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğimizi ve bir sokak evcilimizin canlarını korumak için gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımı bilmenizi isterim. İlçemizin huzur ve güvenliği için çaba sarf etmeye devam edecek, sokak evcillerimizin güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA