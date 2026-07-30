Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

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Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Etimesgut Belediyesi, Erdal Beşikçioğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. - Son Dakika
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