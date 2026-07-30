Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.
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Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.
Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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