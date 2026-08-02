Etimesgut Belediyesi operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların tamamı adliyeye sevk edildi.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri üzerinden menfaat temin edildiği yönündeki iddialar araştırılmıştı. İddialara yönelik 55 kişiye gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanların tamamı adliyeye sevk edildi. Şahısların burada ifadeleri alınacak.