Etimesgut'ta 3 Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki 3 otomobil kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde seyir halindeki 3 araç kaza yaptı. Kazanın etkisiyle araçlardan birisi takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 vatandaş ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA