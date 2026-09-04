Etimesgut'ta binanın çatısında yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Ankara Etimesgut'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın maddi hasara yol açarken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Alsancak Mahallesi 2134'üncü Sokak'ta saat 21.50 sıralarında bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Etimesgut'ta binanın çatısında yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?