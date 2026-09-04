Etimesgut\'ta binanın çatısında yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Alsancak Mahallesi 2134'üncü Sokak'ta saat 21.50 sıralarında bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.