Etimesgut'ta FETÖ/PDY'den aranan şahıs, 6 yıl 3 ay hapisle cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Etimesgut'ta FETÖ/PDY'den aranan şahıs, 6 yıl 3 ay hapisle cezaevine gönderildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan arananlara yönelik operasyonunda Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı 1 şahsı yakaladı. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanıp Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)' suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)' suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan ve hakkında '6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası' bulunan K.K. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
EtimesgutGüvenlikJandarma3. SayfaSincanGüncelAnkaraTerörSon Dakika

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