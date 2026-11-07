Etimesgut'ta halı saha maçındaki kavgaya silahlı seyirci müdahale etmeye çalıştı - Son Dakika
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Etimesgut'ta halı saha maçındaki kavgaya silahlı seyirci müdahale etmeye çalıştı

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Etimesgut\'ta halı saha maçındaki kavgaya silahlı seyirci müdahale etmeye çalıştı
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Etimesgut\'ta halı saha maçındaki kavgaya silahlı seyirci müdahale etmeye çalıştı
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Etimesgut'ta amatör iki takım arasında oynanan halı saha turnuvası maçında çıkan kavgaya bir seyirci silahla müdahale etmeye çalıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları maçın canlı yayın kamerasına yansıdı.

Ankara'da iki amatör takım arasında oynanan halı saha turnuvası maçında çıkan kavgaya, izleyicilerden biri silahla girerek müdahale etmeye çalıştı. Olay anı canlı yayın kamerasına yansıdı.

Etimesgut'ta yer alan bir halı saha turnuvasında, amatör iki takım arasında oynanan maçta kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bir seyirci silahıyla sahaya girerek müdahale olmaya çalıştı. O anlar maçın canlı yayın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelAnkaraKavgaSporSon Dakika

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