Etimesgut'ta konteyner yangını itfaiye tarafından söndürüldü, can kaybı yaşanmadı

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir konteynerde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçekapı Mahallesi'nde yer alan bir tır garajındaki koteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.