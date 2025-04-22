Etimesgut'ta Üst Geçit Asansöründeki Çöpler Tepki Çekti

Etimesgut'ta üst geçit asansöründeki çöplere vatandaştan tepki

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir üst geçidin asansöründe toplanmayan çöpler tepkiye neden oldu.

Etimesgut'ta bulunan bir üst geçidin asansöründe patlamış mısır, cips ve çekirdek olduğu görüntülendi. Asansörü kullanmak isteyen vatandaşlar çöplük görüntüleriyle karşılaştı. Belediye ekiplerince temizlenmeyen asansöre binmekte tereddüt eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.