Ev değil sanki şehir çöplüğü: Yaydığı kötü koku ile mahalleyi bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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Ev değil sanki şehir çöplüğü: Yaydığı kötü koku ile mahalleyi bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı

Bursa'da çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle bir mahalleyi canından bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine savcılık kararı ile eve giren belediye temizlik ekipleri evin halini görünce şok oldu. Evde kiracı olarak yaşayan A.N.'nın evi çöp ev olarak kullandığı tespit edildi.

14.05.2024 22:43
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Ev değil sanki şehir çöplüğü: Yaydığı kötü koku ile mahalleyi bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı

BURSA - Bursa'da çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle bir mahalleyi canından bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine savcılık kararı ile eve giren belediye temizlik ekipleri evin halini görünce şok oldu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Ergin Sokak üzerinde uzun süredir kötü kokuların yayıldığı ev ile alakalı olarak mahalle halkı toplanıp karakola şikayette bulundu. Savcılık kararıyla bugün eve giren

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler evin kapısını açtıklarında karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Şehir çöplüğünü andıran evde biriktirilen çöpler yüzünden adım atacak yer bulamayan ekipler evi güçlükle temizledi.

Evde kiracı olarak yaşayan A.N.'nın evi çöp ev olarak kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken belediye ekipleri evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlediği ev, ilaçlanarak ev sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ev değil sanki şehir çöplüğü: Yaydığı kötü koku ile mahalleyi bezdiren evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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