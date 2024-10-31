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Ev Sahibine Horon Cezası

Ev Sahibine Horon Cezası

İznik'te ev sahibi, kiracısına baskı yapıp horon açtığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31.10.2024 14:17
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Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce "kiracısı evden çıksın" diye horon açarak kırdığı baca deliğinden dinleten ev sahibi, mahkeme tarafından 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Daha önceden bir sabıkası bulunmadığı için cezası ertelen ev sahibi; eski kiracısına seslenerek "Asla affetmiyorum onları, hakkımı da helal etmiyorum" dedi.

Olay, 2 yıl önce İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin alt katında ailesi işe yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artınca, kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi baca deliğini kırıp gece geç saatlerde horon dinletmişti.

Mahkeme hapis cezası verdi

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve süküneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi.

Bulunmuş İHA'ya yaptığı açıklamada kiracısının bıraktığı evde 40 bin lira masraf çıkardığını belirterek, "Hakkımı helal etmiyorum. Çıkıp gittiler ama cezasını ben çektim. Evimi komple yaptırdım, 40 bin lira masraf çıktı. 23 bin lira mahkeme cezası ödedim. Evin parkeleri çürümüştü, onları kaldırdık, yeni parke döşedik. Komple badana ve sıva yapıldı. Bu masrafları kim ödeyecek bana. Evi bu şekilde bırakıp gitti, cezası bana kesildi. Asla affetmiyorum onları hakkımı da helal etmiyorum" dedi.

Bulunmuş'un 82 yaşındaki yeni kiracısıyla mutlu bir şekilde yaşadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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