Ev Taşıma Kılıfında Kaçak Alkol Yakalandı

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Ev taşıma kılıfı altında kaçak içki sevkiyatı

Kamyonetle taşınan ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polisin takibi sonucu 'ev eşyası taşıma' kılıfı altında kamyonla 1 ton kaçak alkol taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yürüttükleri takip ve çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilen bir evden eve eşya taşıyan kamyoneti durdurdu. Yapılan incelemede, araçta taşınan eşyalar arasında şüpheli paketler olduğu fark edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen detaylı aramada, beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına zulalanmış halde 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Kaçak alkollerin taşınırken ev eşyası taşıma süsü verildiği ortaya çıktı.