Evcil Hayvan Dolandırıcılığı Çökerildi

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Evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşları 110 milyon 255 bin TL dolandıran şebeke çökertildi

KOCAELİ - Kocaeli dahil 7 ilde evcil hayvan sahiplendirme adı altında, sahte hesaplar açarak vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandıran 43 şüpheli operasyonla yakalandı. Hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 44 şüphelinin, ülke genelinde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açtığı, vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandırdıkları belirlendi. Dosya süresince belirtilen yöntemlerle birçok kişini dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi maksadıyla 24 Ocak tarihinde 7 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 43 kişi yakaladı.

Gözaltına alınan 43 şüpheli, ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakırken, 33'ü ise tutuklandı.