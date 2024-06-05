Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

05.06.2024 15:41
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Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Yaprak Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası sokakta büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sonrası evde mahsur kalanları çıkardıktan sonra alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen 2'si bebek 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Büyük korku ve paniğe neden olan yangın sonrası evde de ciddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Bebek, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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