Evde geçirdiği kaza sonrası entübe edilen Reha Muhtar\'dan haber var

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Bir döneme damga vuran ünlü spiker-sunucu Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Reha Muhtar'dan iyi haberler geldi.

CİĞERLERİNDEKİ RAHATSIZLIK AZALDI

65 yaşındaki Muhtar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken ciğerlerindeki rahatsızlığın azaldığı ifade edildi.

Halk TV'nin haberine göre tedavisine yoğun bakımda devam edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumundaki iyileşme sevenlerini de bir hayli mutlu etti.