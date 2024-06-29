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Eve sıçramasın diye hortumlarla müdahale ettiler

DÜZCE - Düzce'de şehir mezarlığı yakınlarında anız yangını çıktı. Evlere yaklaşan yangında ev sahipleri hortumlarla yangını önlemeye çalıştı.

Yangın Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre şehir mezarlığı karşısında ki otluk arazide belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler evlerin ön kısmına doğru gelince vatandaşlar hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, olayda 1.5 dönümlük arazi küle döndü.