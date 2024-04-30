Eve yıldırım isabet etti, kimsenin olmayışı faciayı önledi - Son Dakika
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Eve yıldırım isabet etti, kimsenin olmayışı faciayı önledi

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir eve isabet eden bir yıldırım hasara yol açtı. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesi Ali Kemal Mahallesinde E.G'ye ait eve isabet eden yıldırım maddi hasara yol açtı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlemiş olup, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 17:55
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Eve yıldırım isabet etti, kimsenin olmayışı faciayı önledi

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir eve isabet eden bir yıldırım hasara yol açtı. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre Gemerek ilçesi Ali Kemal Mahallesinde bir eve yıldırım isabet etti. E.G'ye ait eve isabet eden yıldırım maddi hasara yol açtı. Evin içi adeta savaş alanına döndü. O esnada evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eve yıldırım isabet etti, kimsenin olmayışı faciayı önledi - Son Dakika

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