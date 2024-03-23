Evinde kalaşnikof yakalattı, "Bana ait değil oğlumun" dedi
ADANA - Adana'da Seyhan polisi kullanımı yasak olan AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği bulunduran kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda tüfekle birlikte yakalanan şahıs, "Bana ait değil oğlumun" diyerek kendisini savundu.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde vatandaşların can güvenliği ve huzuru için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler bu çerçevede, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde uzun namlulu piyade tüfeği ihbarını aldı.
Ekipler adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan arama çalışmalarında AK47- Kalaşnikof uzun namlulu piyade tüfeği çıktı. Ev sahibi Bilen H. ise gözaltına alındı. Bilen H. emniyetteki ifadesinde," Silah bana ait değil oğlumum" diyerek savunma yaptı. İşlemlerinin ardından savcı talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Evinde Kalaşnikof Bulunan Kişi, 'Bana Ait Değil Oğlumun' Dedi - Son Dakika
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından kaçak sigaraya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce malzeme ele geçirilirken, 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Çorlu ve Saray ilçelerinde yapılan aramalarda, 320 bin adet dolu makaron, 4 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 50 kilo bandrolsüz tütün, 1475 adet kesilerek alınmış mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK Bandrolü, 3 adet sigara sarma makinası ve 4 adet kompresör ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş suçlarından aranan 41 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Yakalanan şahıslardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli'de gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon TL değerinde kaçak oto parçası ele geçirdi. Ayrıca, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yılın ilk çeyreğinde yakalanan kaçak altın değerinin 700 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir demir fabrikasında 245 vatandaş 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında eğitim faaliyetine katıldı. Vatandaşlar, 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi' (Narvas) ve 'Uyuma' uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Güçlü bir toplum için uyuşturucu ile mücadele de etkin bir rolde bulunmanın önemi vurgulandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 2019 yılında kasten adam öldürme suçundan aranan 74 yaşındaki şüpheli, Manisa'da gizlendiği evde jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, sahte kimlik kullanarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Vatandaşın soluğu Antakya İtfaiye İstasyonu'nda almasıyla ekipler yüzüğü başarılı bir şekilde çıkardı. Yüzüğün parmağından çıkarılmasıyla rahat nefes alan vatandaş, teşekkürlerini dile getirdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 2,47 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Hatay'ın Defne İlçesi'ne bağlı Harbiye Mahallesi'nde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve benzeri olumsuz durumlar için dikkatli davranmaları konusunda broşürlü çalışma yaparak uyardı. İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk bölgesinde, kadın destek uygulaması, mal varlığına karşı işlenen suçlar, telefon dolandırıcılığı konularıyla ilgili broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Ekipler, işlek noktalarda broşür dağıtarak vatandaşları bilinçlendirdi ve şüpheli gördükleri kişilere 112 Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.
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