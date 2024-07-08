Evini ateşe verip kendini kuyuya atan şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı - Son Dakika
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Evini ateşe verip kendini kuyuya atan şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan F.A.I. isimli şahıs, psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe verip kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya attı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın evinde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkileri bulundu. Şahıs, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi.

08.07.2024 17:08
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Evini ateşe verip kendini kuyuya atan şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı

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MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya atan F.A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evinin içerisinde ekili halde uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkileri bulundu.

Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta yaşamını sürdüren ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. adlı vatandaş, iddiaya göre önceki gün akşamüstü saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı.

Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. F.A.I. ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Kuyudaki yaralı vatandaş, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahsın evinin içerisinde yapılan aramada ekili halde birkaç kök yanmış halde kenevir bulundu.

F.A.I., hastanede tamamlanan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kenevir, Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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