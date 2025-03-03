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Evini yakan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da anne-babası kız kardeşinin evine iftara gidince evi ataşe vererek yaktığı iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve babası kızlarına iftara gittiği öğrenilen ve aynı evde yaşayan H.İ.İ.adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evini ateşe vererek yaktı. Alevler tek katlı evin içini sararken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bir hafta önce de babasını darp ederek hastanelik ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra serbest kaldığı öğrenilen H.İ.İ. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.İ.İ., sobayı yakarken evin yandığını savundu.