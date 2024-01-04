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Evlat nöbetindeki anne: "Çocuklarımızı kaybettiğimiz HDP kapısında istiyoruz" - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anne: "Çocuklarımızı kaybettiğimiz HDP kapısında istiyoruz"

Evlat nöbetindeki anne: "Çocuklarımızı kaybettiğimiz HDP kapısında istiyoruz" Vanlı ailelerin evlat nöbeti 73'üncü haftasına girdi Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan anne, evlatlarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Bu...

Evlat nöbetindeki anne: "Çocuklarımızı kaybettiğimiz HDP kapısında istiyoruz"
04.01.2024 - 23:57,
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Evlat nöbetindeki anne: "Çocuklarımızı kaybettiğimiz HDP kapısında istiyoruz"

Vanlı ailelerin evlat nöbeti 73'üncü haftasına girdi

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan anne, evlatlarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Bu kapıdan ayrılmayacağız. Çünkü çocuklarımızı kaybettiğimiz HDP kapısında istiyoruz" dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 73 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 35'i bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, çocuklarını alana kadar HDP'nin kapısından ayrılmayacaklarını belirtti. HDP'lilerin perdelerin arkasında kendilerine güldüklerini ve zafer işareti yaptıklarını ifade eden Sancar, "Şehitler ölmez, vatandan bölünmez' diyoruz ya, bu askerler de benim oğlumdur. Sonsuza kadar bu haklı mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Biz doğru adresteyiz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle biz de evlatlarımıza kavuşacağız" diye konuştu.

Evlat nöbetine geçtiğimiz günlerde katılan Fatma Tekyurt ise kızı Hande'nin 2015 yılı Haziran ayında PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Evladından 9 yıldır haber alamadığını ifade eden Tekyurt, "Kızımı devlet aracılığıyla çok aradık ama bulamadık. Kızım Hande'nin bir an önce orayı bırakıp gelmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halkların Demokratik Partisi, Van, PKK, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlat nöbetindeki anne: 'Çocuklarımızı kaybettiğimiz HDP kapısında istiyoruz' - Son Dakika


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