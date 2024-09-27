Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü

Geniş Video İzle

İstanbul'da yaşayan bir adam, 5 yıldır birlikte olduğu kadın tarafından yatak odasında özel videoları çekilip şantaj yapılarak dolandırıldı.

27.09.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da filmlere konu olacak bir dolandırıcılık ve şantaj olayı yaşandı. Ekol TV'de yer alan habere göre, 5 yıldır sevgili olduğu ve evlilik planları yaptığı kadın tarafından özel videoları çekilen adamın hayatı bir anda kabusa döndü.

PARAYI VERMEYİNCE TERK EDİLDİ

Birlikte olduğu kadının kendisinden önce 150 bin lira istediğini ve vermeyince kendisini terk ettiğini anlatan adam, aldığı bir telefonla ise ölümle tehdit edildiğini ve 1 milyon lira talep edildiğini söyledi.

Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla şantaj kurbanı oldu

EVLENİP YAŞAYACAKLARI EV...

Toplamda 25 bin dolar, 600 bin lirasını ve 400 gram altınını kaptıran adam, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Diğer yandan evlenip yaşayacakları ev bir süre sonra masaj salonu ilanlarına düştü.

Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla şantaj kurbanı oldu

"ELİNDE VİDEOLARIM OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Evde yatak odasına kurulan kamerayla özel videolarının çekildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını söyleyen adam, "Beni birisi aradı ölümle tehdit etti. Benden 1 milyon lira istedi. Benim kendi evimde çekilen videolarım olduğunu, onu yayacağını söyledi. Kadının kumar ve içki sorunu vardı. Gözün açık olduğu sürece para istiyor. Esas işi zengin adamlarla birlikte olup video çekip para almak. Eve de hırsızlığa önlem için kamera kurdurduğunu söylemişti. Dolandırıldım, videolarım çekildi, paralarım gitti ve evim kurşunlandı. Dolandırıldım ama ondan o parayı alacağım" dedi.

Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Yatak Odası, İstanbul, Evlilik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet Kanpak:
    Nereden bulaştım ben bu Sondakika haberlerine. Güzel bir haber göremeyecek miyiz,hep kahpelik hep kahpelik. 252 12 Yanıtla
  • Tayip Üzer:
    sana müstahak 88 9 Yanıtla
  • Adem Şahin:
    Mikerken sıkıntın yok mikilince sıkıntı var 86 5 Yanıtla
  • serkan keskin:
    alirsin dayi 51 2 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    ondan o parayı alacakmış:)))) 47 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    sabotoj 29 7 Yanıtla
  • Veysi Aykac:
    temiz is 34 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Beraber yaşamak, sürekli beraber olmak anlamına gelmiyor.sürekli beraber olmak evlenmek demektir.tabi bu tercih ve anlayış meselesi. 30 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ferat alır ondan yardım isteyebilirsin hani her şeyden anlıyor her konuda fikri varya o nedenle .. ferat gibi akıllı adamlar her zaman lazım..!!!!!!!!!!! 20 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BEKLE ALIRSIN!! 22 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
09:14 Cansız bedenini kocası buldu 18 günlük evli kadının sır ölümü Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement