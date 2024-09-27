Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü

3.Sayfa

İstanbul'da filmlere konu olacak bir dolandırıcılık ve şantaj olayı yaşandı. Ekol TV'de yer alan habere göre, 5 yıldır sevgili olduğu ve evlilik planları yaptığı kadın tarafından özel videoları çekilen adamın hayatı bir anda kabusa döndü.

PARAYI VERMEYİNCE TERK EDİLDİ

Birlikte olduğu kadının kendisinden önce 150 bin lira istediğini ve vermeyince kendisini terk ettiğini anlatan adam, aldığı bir telefonla ise ölümle tehdit edildiğini ve 1 milyon lira talep edildiğini söyledi.

EVLENİP YAŞAYACAKLARI EV...

Toplamda 25 bin dolar, 600 bin lirasını ve 400 gram altınını kaptıran adam, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Diğer yandan evlenip yaşayacakları ev bir süre sonra masaj salonu ilanlarına düştü.

"ELİNDE VİDEOLARIM OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Evde yatak odasına kurulan kamerayla özel videolarının çekildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını söyleyen adam, "Beni birisi aradı ölümle tehdit etti. Benden 1 milyon lira istedi. Benim kendi evimde çekilen videolarım olduğunu, onu yayacağını söyledi. Kadının kumar ve içki sorunu vardı. Gözün açık olduğu sürece para istiyor. Esas işi zengin adamlarla birlikte olup video çekip para almak. Eve de hırsızlığa önlem için kamera kurdurduğunu söylemişti. Dolandırıldım, videolarım çekildi, paralarım gitti ve evim kurşunlandı. Dolandırıldım ama ondan o parayı alacağım" dedi.