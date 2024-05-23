Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika
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Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

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Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin annesi olan yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen Tok ve oğlu, uluslararası düzeyde aranmaktadır.

23.05.2024 10:29
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Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne oğulun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kırmızı bülten kararı

Soruşturma çerçevesinde 7 Mart tarihinde anne ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti. Buna ilişkin hazırlanan formlar düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Taleplerin değerlendirilmesinin ardından şüpheli Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Olayın geçmişi

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika

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