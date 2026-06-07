Eynesil’de Yaş Çay Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Eynesil’de Yaş Çay Yüklü Kamyon Devrildi

Eynesil’de Yaş Çay Yüklü Kamyon Devrildi
07.06.2026 11:24
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Giresun'un Eynesil ilçesinde yaş çay yüklü kamyon devrildi, maddi hasar meydana geldi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaş çay yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece Eynesil'e bağlı Aralık Köyü Tekelli mevkiinde yaşandı. Özel bir çay fabrikasına ait olduğu öğrenilen ve A.Ü. tarafından kullanılan yaş çay yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ardından kamyonda bulunan yaş çaylar, fabrikanın bölgeye sevk ettiği başka bir kamyona aktarıldı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Yolun kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılmasının ardından kamyon ilçe merkezine götürüldü. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eynesil, Giresun, Ekonomi, Olaylar, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eynesil’de Yaş Çay Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika

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