Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı

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Çankaya Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut dahil 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar dahilinde, Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında; suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştı.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da yer aldığı toplam 3 şüpheli mevcutlu olarak başsavcılığa getirildi. 3 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Karabulut dahil 2 kişi hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verildi.

Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Hasan Karabulut, Eyüpsultan, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut tutuklandı - Son Dakika
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