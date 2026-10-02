Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde;Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Aralarında Eyüpsultan Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de yer aldığı toplam 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."
Kaynak: İHA
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