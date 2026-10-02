Eyüpsultan Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eyüpsultan Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderildi.
Eyüpsultan Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.
Kaynak: İHA
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