Eyüpsultan'da Dinamit Patlatılması Evlerde Çatlaklara Neden Oldu

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Eyüpsultan'da inşaat nedeniyle patlatılan dinamitin, sokak ve mahalle üzerindeki 6 evde derin çatlaklara neden olduğu iddia edildi. Hasar alan evlerdeki vatandaşlar tahliye edilirken, 3 gündür elektrik ve suyu olmayan mahalleli isyan etti.

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Yakamoz Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahalle üzerinde gerçekleştirilen inşaatta sabaha karşı dinamit patlatıldı. Patlamanın ardından sokak üzerinde ve birçok evde derin çatlaklar oluştu. Sokakta bazı noktalarda çökme oluştu. Korku dolu anlar yaşayan mahalleli duruma isyan ederken, hasar alan 6 evdeki vatandaşlar tahliye edildi. Mahalle sakinleri, derin çatlakların Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından doldurulduğu ancak tekrar oluştuğunu kaydetti. Mahallede yaşayan vatandaşların 3 gündür elektrik ve suyu olmadığı öğrenildi.

"Dinamit patlattılar"

Mahallede yaşayan bir kadın vatandaş, "Suyumuz, elektriğimiz yok. Hepimiz korkuyoruz. Gece 03.30-04.00 saatleri arasında dinamit patlattılar. Ondan sonra daha çok açılmalar oldu. Gerçekten mağduruz. Şu kış günü, 3 gündür su ve elektrik yok" dedi.

"Yerler çatlak ama sürekli yama yapıyorlar"

Sokakta çökme meydana geldiğini ifade eden Sevim Atay, "Sokak çöktü, yerler yarıldı. Burası otoban gibi arabalar geçiyor ama çok tehlikeli. Yakamoz Çıkmazı'ndayız. Herkes korkuyor. Yerler çatlak ama sürekli yama yapıyorlar. Yamayla kapatıyorlar ama sürekli açılıyor. 6 tane ev tahliye oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL