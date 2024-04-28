Eyüpsultan'da hatalı park kavgasında canından oluyordu: Sopayla bıçakla böyle saldırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eyüpsultan'da hatalı park kavgasında canından oluyordu: Sopayla bıçakla böyle saldırdılar

Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle çıkan tartışmada, Halil İbrahim Odabaşı'na sopa ve bıçakla saldıran bir grup, kendini markete kilitleyerek koruyan Odabaşı'nın minibüsüne de zarar verdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

28.04.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da hatalı park kavgasında canından oluyordu: Sopayla bıçakla böyle saldırdılar

İSTANBUL - Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle çıkan tartışmada, kadınların da olduğu bir grup, Halil İbrahim Odabaşı'na sopa ve bıçakla saldırdı. Kendini saldırganlardan markete kilitleyerek koruyan Odobaşı'nın minibüsüne de öfkeli kalabalık taşla ve sopayla zarar verdi. Odabaşı'nın minibüsüne saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 16.30 sıralarında Eyüpsultan Girne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Odabaşı, minibüsünü evinin önüne park etmek istediği sırada başka bir ticari aracın hatalı park ederek, alanı kapattığını gördü. Bunun üzerine Odabaşı, otomobilin üzerinde bulunan telefon numarasını arayan Odabaşı, hatalı park eden sürücüden, aracını düzeltmesini istedi. Hatalı park eden kişi, aracının park yerini değiştirdikten sonra iki sürücü arasında bir tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından şüpheli, olay yerinden ayrıldı. Ancak şahıs, bir süre sonra kadınların da olduğu akrabalarından oluşan bir grup ile olay yerinde geri geldi.

Bıçaklı saldırgandan tekme ile kurtuldu

Sürücü ile birlikte gelen gruptakiler, Odabaşı'na bıçakla ve sopayla saldırmaya çalıştı. Odabaşı ise gruptakilerden birinin bıçaklı saldırısından kurtulmak için önce tekme attı ardından da markete sığındı. Odabaşı, kendini markete kilitleyerek saldırganlardan korudu. Öfkesini atamayan grup, bu sefer de Odabaşı'nın minibüsüne taşlarla ve sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen gruptakiler, dağıldı. Aracı zarar gören Halil İbrahim Odabaşı emniyete giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin, Odabaşı'nın minibüsüne saldırı anları ise cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Bu bildiğiniz canavarlık"

Yaşanan olayın bir canavarlık olduğunu dile getiren Halil İbrahim Odabaşı, "Saat 4 buçuk 5 arası kapıma geldim. Arabayı park ettim. İsimlerini bilmiyorum, plakayı da tanımıyorum. Arabayı ortaya park ettiği için aradım ve arabayı biraz ileri almasını rica ettim. Ortaya park ettiği için iki tarafa da yanaşamıyordum. Sonra bu arkadaş, 20 dakika sonra geldi. Ani bir çıkış yaptı. Sonra geri geri gelip, yanımda durdu. Benimle tartışmaya girdi. 'Ben 20 senedir burada oturuyorum. Sen beni arayamazsın' dedi. Bende bir ricada bulundum, arabanı çek bende yanaşayım dedim. Kendi aramızda böyle bir tartışma oldu. Sona 2 dakika sonra görüşeceğiz seninle dedi. Bizde burada arkadaşla muhabbet ederken, arkadaşım bana 'koş geliyorlar' dedi. Ellerinde bıçakla geliyorlardı. Zaten kamera kayıtlarında belli. Ben o anda zaten bakkala doğru koşmaya başladım. Genç arkadaşlardan biri ben o anda arabanın etrafında dönerken bıçakla saldıracaktı. O arada çelme taktı yere düştüm ben. O anda bıçağı sallarken, ben onun karnına vurdum. Kendini geri attı. Mahalledeki genç arkadaşlar bunu tutunca bende can havliyle bakkalın içine kendimi attım. Kapısını kilitledim bir anda. O anda kapıya vurarak 'seni öldüreceğim' dedi. Mahalledeki eş dost araya girince olay sakinleşti. Arabama geldiğimde çok hasar vardı. Kamera kayıtlarını izlediğimde, hanımı çoluğu çocuğu toplayıp katliama gelmiş resmen. Ben arabamın başına gelince şok oldum zaten. Bu bildiğiniz canavarlık. Ben belki orada ayağımla tepki vermeseydin bugün yaşamıyor olabilirdim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Eyüpsultan, Olay, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da hatalı park kavgasında canından oluyordu: Sopayla bıçakla böyle saldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Ankara’da bir otel sahibi müşterilere skandal yanıtlar verdi Ankara'da bir otel sahibi müşterilere skandal yanıtlar verdi
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da hatalı park kavgasında canından oluyordu: Sopayla bıçakla böyle saldırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement