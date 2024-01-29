 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultan'da karda kayan araçların kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da karda kayan araçların kaza anı kamerada

Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başlayan 2 otomobil kaza yaptı. Kaza anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan\'da karda kayan araçların kaza anı kamerada
29.01.2024 - 23:49,  Güncelleme: 23:52
Abone Ol

Eyüpsultan'da karda kayan araçların kaza anı kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başlayan 2 otomobil kaza yaptı. Kaza anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Eyüpsultan'da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Bazı araçlar ise karda ilerlemekte zorluk yaşadı. Ara sokakta kar nedeniyle kaymaya başlayan bir otomobil ise ilk önce bir otomobile çarptı. Çalışır durumda olan otomobil ise çarpmanın etkisiyle kaymaya başladı. Bir süre kayan otomobil daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eyüpsultan, Güvenlik, Hava Durumu, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da karda kayan araçların kaza anı kamerada - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49
Çiğli'de CHP Adayına Tepki Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49 Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da karda kayan araçların kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement