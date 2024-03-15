Eyüpsultan'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç için soruşturma başlatıldı

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan baba Bülent Cihantimur, savcılığa ifadeye çağrıldı.

15.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:23
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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan baba Bülent Cihantimur, savcılığa ifadeye çağrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç için soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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