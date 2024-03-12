Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, şüpheli Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli iş yeri çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Eyüpsultan'da kaza sonucu ölümle sonuçlanan olayda tutuklama - Son Dakika
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 2 şahıs, Kur'an okuyan öğrencilere yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandırmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada, çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının soba külünden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada bulunan 3 polis memuru, emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen okulun müdür yardımcısı tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, yapılan inceleme sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Gümüşhane'de duruşma dönüşü kaza geçiren avukat Öznur Taş için Samsun Adliyesi önünde düzenlenen törende meslektaşları gözyaşı döktü.
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yaparken, oynayan 5 kişiye toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin TL'ye de el konuldu.
Niğde'de meydana gelen kazada, Selahattin S. idaresindeki 51 AS 617 plakalı otomobil ile Mevlüt C. yönetimindeki 51 ACD 298 plakalı otomobil Niğde Kapalı Cezaevi önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Eyüpsultan'ta gerçekleşen kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C'nin annesi yazar Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. O gece Eylem Tok'a havaalanına kadar eşlik eden ve yurt dışına kaçmalarında yardım eden şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.
Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığa, 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Sanık ve avukatları karara tepki gösterirken, mahkeme heyeti eylemin haksız tahrik etkisi altında işlendiğini belirterek iyi hal indirimleri uyguladı.
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