Eyüpsultan'da kaza sonucu ölen kişinin oğlu Mısır'a kaçırıldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kaza sonucu ölen kişinin oğlu Mısır'a kaçırıldı

Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

07.03.2024 14:15
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Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Mısır, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da kaza sonucu ölen kişinin oğlu Mısır'a kaçırıldı - Son Dakika

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