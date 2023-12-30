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Eyüpsultan'da lüks otomobil akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da lüks otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Eyüpsultan'da bir sürücü, lüks otomobiliyle tramvay yolundan karşıya geçmek isterken fren yerine gaza basarak akaryakıt istasyonuna daldı. Olayda kimse yaralanmazken, araçta yangın çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri olay anını kaydetti.

Eyüpsultan\'da lüks otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
30.12.2023 - 18:06,
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Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle cadde üzerindeki tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basarak akaryakıt istasyonuna daldı. Yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 28 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Kadın sürücü S.T., 34 DU 6891 plakalı lüks aracıyla cadde üzerindeki tramvay yolundan karşıya geçmek isterken fren yerine gaza basarak akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Kazada kimse yaralanmazken, pompaya çarpan araçta yangın çıkmıştı. Araç olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmüştü.

S.T.'nin akaryakıt istasyonuna daldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere aracın hızla pompaya çarptığı ve ardından alevlerin yükseldiği anlar yansıdı. Öte yandan S.T. hakkında 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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