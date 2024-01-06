Eyüpsultan'da mağaza önünden beğendikleri kıyafetleri çalan çift kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir mağazanın önünde bulunan kıyafetlerden beğendiklerini çalan çift güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan İlçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir çift mağaza önünden geçerken gözlerine takılan kıyafetlerden beğendiklerini kollarına asarak çaldı. Hırsızlık yapan çift hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.