Eyüpsultan'da minibüs ile çarpışan motosikletli 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 ay önce Yazar Eylem Tok'un oğlu da aynı yerde kazaya karışarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu.
Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü ile minibüs şoförü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli 2 kişi metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri motosiklet üzerinde bulunan Salih Y. ve Emirhan D. isimli şahısların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken minibüs sürücüsü Musa T. ile araç içerisinde bulunan Bünyamin T., Şehabettin T. ve Emrah T. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Musa T. isimli şahıs "taksirle öldürme" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan aynı cadde üzerinde yaklaşık 1 ay önce Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. de kaza yapmış ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. - İSTANBUL
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Abidin Ok, anayola bağlanmak istediği sırada hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İzmir'den Ankara'ya gelerek gerçekleştirdikleri yağma girişimi engellendi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. İkinci kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda oldu. Her üç kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.
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