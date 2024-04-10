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Eyüpsultan'da minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Aynı yerde yaklaşık 1 ay önce Yazar Tok'un oğlu da kazaya karışarak 1 kişinin ölümüne neden olmuştu

İSTANBUL - Eyüpsultan'da minibüs ile çarpışan motosikletli 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 1 ay önce Yazar Eylem Tok'un oğlu da aynı yerde kazaya karışarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü ile minibüs şoförü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli 2 kişi metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri motosiklet üzerinde bulunan Salih Y. ve Emirhan D. isimli şahısların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken minibüs sürücüsü Musa T. isimli şahıs ile araç içerisinde bulunan Bünyamin T., Şehabettin T. ve Emrah T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak yakalanan minibüs sürücüsü Musa T. isimli şahıs "Taksirle Öldürme" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan aynı cadde üzerinde yaklaşık 1 ay önce Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'de kaza yapmış ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu.