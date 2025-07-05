Eyüpsultan\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Eyüpsultan'da motosikletin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Hasdal Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BVB 091 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybeden 27 yaşındaki Yasin Atakul, önünde seyreden 34 EJV 325 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin Atakul'un hayatını kaybettiğini tespit ederken Atakul'un arkasındaki yolcu Zeynep H. (29) ağır yaralandı. Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, Atakul'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların alandan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL