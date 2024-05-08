Eyüpsultan'da Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Cenazesi Evine Getirildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Cenazesi Evine Getirildi

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi, helallik alınması aynı ilçedeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne getirildiğinde Oktugan'ın eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oktugan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmadan önce Eyüpsultan Camii'ne götürülecek ve burada defnedilecektir.

08.05.2024 15:44
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Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi, helallik alınması aynı ilçedeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne getirildiğinde Oktugan'ın eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede yabancı uyruklu bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş edip kaçmış, şüpheli çocuk bir süre sonra yakalanmıştı. Okul müdürü İbrahim Oktugan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi evinin önüne getirildi

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmadan önce evinin önüne getirildi. Cenaze aracının mahalleye girişiyle birlikte oradan feryatlar yükseldi, eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Eyüpsultan Camii'ne götürüldü. İbrahim Oktugan, ikindinin namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Pierre Loti'deki aile kabristanlığına defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Cenazesi Evine Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Cenazesi Evine Getirildi - Son Dakika
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