Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı

Eyüpsultan'daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, öğretmen ve okul müdürüyle yaşadığı sorunlar sonucunda okuldan atılan öğrenci, 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürünü silahla vurdu. Olay anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

07.05.2024 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu. Öğrenci polis ekipleri tarafından yakanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybetti.

Okul müdürünü vuran öğrencinin ise liseye silahla geliş ve gidiş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Eyüpsultan, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 22:05:01. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement