Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Eyüpsultan\'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı
17.06.2026 23:56
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İstanbul Eyüpsultan'da bir parka düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, 3'ü ağır durumda.

İstanbul Eyüpsultan'da kimliği henüz belirlenemeyen şahısların parktaki gruba yönelik silahlı saldırısında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin kullandığı sahte plakalı otomobil, Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu.

Olay, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir pastanenin önüne gelen otomobildeki kişiler, parktaki kişilere yönelik henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Olayda B.S. (16), Kaan G. (18), Kerim D. (20), Mahmut Efe O. (19), B.A. (15) yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler, geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. B.S., Kaan G. ve B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Olay yerinde polis ekiplerince 24 boş kovan bulundu. Sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı otomobil ise Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için polis çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Hamza Özer isimli vatandaş, "Bu parkta 5 tane genç oturuyormuş. Birbirlerinin tanıyan iki grup bunlar. Olay olduğunda biraz ilerideydim sesleri duymadım ama sonradan geldim" diye konuştu.

Öte yandan yapılan çalışmada olayda kullanılan plakanın sahte olduğu, aynı plakaya ait gerçek aracın Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulunduğu ve araç sahibinin olaydan bilgisi olmadığı tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika

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