Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde işe gitmek için arabasına binen bir kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 08.50'de Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Heves Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Ö. (48), işe gitmek için arabasına bindi. Bindiği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Muammer Ö. ağır yaralandı. Olayın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muammer Ö.'yü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

"Arka camdan baktım ve sadece bir çocuğun baba baba diye bağırdığını duydum"

Silah seslerini duyduğunu söyleyen Sevgi Pekgöz, "Sabah saatlerinde iki el silah sesi duydum. Arka camdan baktım ve sadece bir çocuğun baba baba diye bağırdığını duydum. Sonrasında ses kesilince ben içeriye girdim, sonucunu çok görmedim. Daha sonra balkonumun altında polisi ve ambulansı gördüm. Zaten arabanın ön yan camından ateş edilmiş" şeklinde konuştu.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. - İSTANBUL