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Eyüpsultan'da tarım deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da tarım deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Eyüpsultan'da bulunan bir tarım deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangın, Eyüpsultan Pirinçi Mahallesi'ndeki bin 200 metrekarelik tek katlı depoda çıktı ve kısa sürede yayıldı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eyüpsultan\'da tarım deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu
10.01.2024 - 23:13,
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Eyüpsultan'da tarım deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - İSTANBULEyüpsultan'da tarım ürünlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinçi Mahallesi Çampınar Sokak'ta bulunan bin 200 metrekarelik tek katlı tarım deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede deponun her yerine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunulurken jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da tarım deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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