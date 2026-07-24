Eyüpsultan'da Viyadükten Düşen Beton, Araçta Hasara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan'da Viyadükten Düşen Beton, Araçta Hasara Neden Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde viyadükten düşen beton, park halindeki araca zarar verdi. Facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde viyadükten dökülen beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Yavuz Selim Caddesi, Nurtepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle viyadükten dökülen beton parçası park halindeki 34 GGB 116 plakalı otomobilin üzerine düştü. Dökülen beton parçasının aracın kaputuna saplandığı görülürken, araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Beton parçalarının döküldüğü esnada yoldan geçen bir kişinin olmaması ve araçta kimsenin bulunmaması ile muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayın gerçekleştiği esnada servis aracında beklediğini belirten servis şoförü Can Çokyiğit, "Arabanın içinde oturturken bir ses geldi. Viyadükten taş düşmüş. Park halindeki aracın kaputuna düştü. Trafik polisleri ve Asayiş Şube polisleri gelerek önlem aldı" dedi.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da Viyadükten Düşen Beton, Araçta Hasara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu
İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir

15:31
Genç sevgililerin acı sonu Uçurumun dibinde can verdiler
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 16:01:48. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Viyadükten Düşen Beton, Araçta Hasara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.