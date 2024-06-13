Eyüpsultan'da yangında mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, 2 papağan da kurtarıldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da yangında mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, 2 papağan da kurtarıldı

Eyüpsultan'da bulunan 6 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir vatandaş, 2 papağanını da unutmadı ve onları da kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

13.06.2024 20:03
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Eyüpsultan'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi

2 papağanını unutmadı, onları da kurtardı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 6 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 4 kişi dumandan etkilenirken, bir vatandaşın içerden çıkarılırken 2 papağanını unutmadığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının binanın elektrik saatlerinden çıktığı tahmin edilirken, yangın nedeniyle bina dumanla doldu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın dumanla dolması sonucu dairelerinde mahsur kalan 20 kişi ise itfaiye ekiplerince yangın söndürme merdiveniyle tahliye edildi. Binada yaşayan bir vatandaş, 2 papağanını unutmadı, onları da kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da yangında mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, 2 papağan da kurtarıldı - Son Dakika

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